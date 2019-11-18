Samsun'un kuş cenneti: Gölyazı

Simenit Gölü çoğunlukla 1,5-2 metre derinlikte olup dibi lığ denilen bir çamurla kaplı. Yer yer derin bölümleri de olan gölün doğu kısmı ise tamamen sazlıklardan oluşuyor. Ayrıca gölün içerisinde ağaçlarla kaplı bir de ada bulunuyor.