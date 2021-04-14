Sanatın en derin hali: Dünyanın en güzel su altı müzeleri

CANCUN SU ALTI SANAT MÜZESİ / MEKSİKA

Meksika’da, Cancun ile Mujeres Adası arasında yer alan bu Cancun Su altı Sanat Müzesi, başta İngiliz heykeltıraş Jason deCaires Taylor olmak üzere, altı farklı sanatçının imzasını taşıyan 500’ü aşkın heykele ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük su altı müzesi unvanının da sahibi.

Müzenin kuruluş amacı tüplü dalış yapanları doğal mercan resiflerinden uzaklaştırıp heykellere doğru çekerek su altı doğasının dengesini korumaya yardımcı olmak. Bu yenilikçi eko-turizm metodu başarısını her yıl yüzlerce turistin ziyaretiyle kanıtlamış durumda. Müzenin derin kısımları tüplü dalış yaparak gezilebilirken daha sığ alanlarda yer alan galerileri şnorkelle dalarak ya da cam tabanlı bir tekne gezisiyle görmek mümkün.