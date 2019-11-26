Sanatsever gezginler için Avrupa'nın en iyi 10 sanat şehri

Paris

Sanat ve müze dendiğinde akla ilk gelen şehir kuşkusuz Paris. Ne de olsa dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvra’a ev sahipliği yapıyor. Louvre’un en ünlü eseri Mona Lisa olsa da, bu dev müzenin tarih öncesi çağlardan 21. yüzyıla kadar uzanan geniş bir koleksiyonunun tamamını görmek aslında günler boyu sürebiliyor. Orsay Müzesi’nde ise Van Gogh, Paul Cézanne, Cloude Monet ve Paul Gauguin gibi en ünlü empresyonist ressamların eserlerini görebilirsiniz. 20. yüzyılın mimarisinin en güzel örneklerinden olan Centre Pompidou ise daha modern dönemlerden eserleri görebileceğiniz bir başka ünlü müze.