Şanlıurfa turizminin lokomotifi Göbeklitepe oldu

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da Göbeklitepe'nin ziyaretçisine hem tarihi hem de doğal bir atmosfer sunduğunu söyledi.

Yılın ilk 9 aylık döneminde yaklaşık 500 bin kişinin kenti ziyaret ettiğini vurgulan Çoban, "Salgın sonrası ziyaretçi sayısının çok hızlı bir şekilde milyonları bulan rakamlara ulaşacağını öngörüyoruz. Pandemi nedeniyle bu yıl ziyaretçi sayımız azdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle buraya ilgi artmıştı. Kademeli normalleşmeyle özellikle Göbeklitepe'ye ilgi var. Göbeklitepe'yi görmek için birçok insan plan yapıyor"