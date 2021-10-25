Şanlıurfa turizminin lokomotifi Göbeklitepe oldu

Haberler - Anadolu Ajansı 25.10.2021 - 12:59
Dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç merkezi olan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe, Şanlıurfa'nın turizmdeki lokomotifi haline geldi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin, her yıl dünyanın birçok noktasından ziyaretçi ağırladığını söyledi.
Göbeklitepe'nin özellikle 3 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdikten sonra daha fazla ilgi çektiğini belirten Beyazgül, Şanlıurfa'nın dünyaya eşsiz değerler sunduğunu dile getirdi.
Şehri gezmeye gelen ziyaretçilerin en çok görmek istediği mekanın Göbeklitepe olduğunu vurgulayan Beyazgül, "Şanlıurfa, tarih, arkeoloji ve turizm şehridir. Göbeklitepe'nin UNESCO mirasında olması, dünyanın en bilinen yerleri arasında Şanlıurfa'nın da olmasına katkı sağladı. Gelen misafirlerin en çok görmek istedikleri yer Göbeklitepe oluyor. Şanlıurfa yerli ve yabancı turist ağırlama noktasında önümüzdeki süreçte yeni rekorlar kıracaktır” dedi.
Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da Göbeklitepe'nin ziyaretçisine hem tarihi hem de doğal bir atmosfer sunduğunu söyledi.
Yılın ilk 9 aylık döneminde yaklaşık 500 bin kişinin kenti ziyaret ettiğini vurgulan Çoban, "Salgın sonrası ziyaretçi sayısının çok hızlı bir şekilde milyonları bulan rakamlara ulaşacağını öngörüyoruz. Pandemi nedeniyle bu yıl ziyaretçi sayımız azdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle buraya ilgi artmıştı. Kademeli normalleşmeyle özellikle Göbeklitepe'ye ilgi var. Göbeklitepe'yi görmek için birçok insan plan yapıyor"
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Rahime Yaşar ise salgın nedeniyle dünya genelinde turist hareketliliğinde ciddi azalmaların görüldüğünü söyledi.
Göbeklitepe'nin özellikle salgın sürecinde hem doğası hem tarihiyle ziyaretçisine nefes aldırabilen ender mekanların başında geldiğini vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:
"Göbeklitepe ile birlikte bölgemizde 3 tane UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerimiz var. 7 tanesi de geçici listede bulunuyor. Mezopotamya bölgesi bir dünya mirasına ev sahipliği yapıyor. Göbeklitepe, sadece Şanlıurfa'ya değil tüm bölgeye inanılmaz katma değer katan bir mekandır, gözümüz gibi bakmamız gerekiyor."