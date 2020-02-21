Şanlıurfa'da oteller bahar ayı için şimdiden doldu

Göbeklitepe Yılı'nın etkisini sürdüreceğine inandıklarını vurgulayan Türkmen, şunları belirtti:

"Göbeklitepe Yılı'nın etkisinin önümüzdeki 5 yıl boyunca katkısını göreceğimize inanıyoruz. Bu bölgedeki rezervasyonlarımız ilkbahar ve sonbahar olarak yoğun geçiyor. Bu yıl ramazan ayının da mayısa denk gelmesi dolayısıyla sezon 15 gün erkene alındı. Mart ayının ortasından başlayıp devam eden süreçteki doluluk kapasitemiz tüm oteller için hemen hemen yüzde yüz seviyesine ulaştı. Nisan ayı için şu anda gruplar için yer bulamıyoruz. Münferit veya az sayıdaki kişi için kısıtlı yerler bulunabiliyor. Büyük topluluklarda yedeklerde bekleyen gruplar bile var"

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