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Şanlıurfa'nın doğal güzelliği Takoran Vadisi'nden kartpostallık manzaralar

İHA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Saklı Cennet olarak bilinen Takoran Vadisi'nin birçok bölgesinde kartpostallık manzaralar ziyaretçilerini bekliyor.

  • 1

    takoran vadisi, takoran vadisi fotoğrafları, şanlıurfa gezilecek yerler

    Son zamanlarda yapılan tanıtımlar ve festivallerle adından sıkça söz edilen Güneydoğu'nun saklı cenneti olarak bilinen Takoran Vadisi kartpostallık manzaralarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

  • 2

    takoran vadisi, takoran vadisi fotoğrafları, şanlıurfa gezilecek yerler

    Siverek-Adıyaman arasından geçen Fırat barajının onlarca kilometrelik kıyısında birbirinden farklı ve güzel manzaralar bulunuyor.

  • 3

    takoran vadisi, takoran vadisi fotoğrafları, şanlıurfa gezilecek yerler

    Keşfedilmemiş birçok bölgesi bulunan vadi, doğa ve fotoğraf tutkunları için gezilmesi ve görülmesi gereken güzel manzaralar sunuyor. 

  • 4

    takoran vadisi, takoran vadisi fotoğrafları, şanlıurfa gezilecek yerler

    Fırat barajı kıyısında, ada şeklinde çevresindeki bitki örtüsü ile olta balıkçılığı için eşsiz bir ortam sağlayan Deveboynu bölgesi de keşfedilmemiş harikalardan biri. 

  • 5

    takoran vadisi, takoran vadisi fotoğrafları, şanlıurfa gezilecek yerler

    Siverek merkez başta olmak üzere, çevre il ve ilçelerden ziyaretçi ve balık tutkunlarının uğrak yeri olan Deveboynu bölgesinin ilerleyen yıllarda turist ve ziyaretçilerin akınına uğrayacağı tahmin ediliyor.

  • 6

    takoran vadisi, takoran vadisi fotoğrafları, şanlıurfa gezilecek yerler

    Kendi imkan ve deneyimleriyle Takoran Vadisi'nin tanıtımı için çalışmalar yürüten Siverek Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, "Siverek’te keşfedilmemiş birçok turistlik yer bulunmakta. Bölgede doğa ve fotoğrafseverler için en güzel yerler diyebiliriz ama maalesef yetersiz tanıtım nedeniyle bu bölgelerimize istediğimiz oranda ziyaretçi gelemiyor. 

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    takoran vadisi, takoran vadisi fotoğrafları, şanlıurfa gezilecek yerler
    Yapacağımız tanıtımlar sayesinde bu bölgelerin doğa tutkunlarının vazgeçilmez yerlerinin başında olacağına inanıyorum. Herkesi bu güzellikleri görmeye ve gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.
  • 8

    takoran vadisi, takoran vadisi fotoğrafları, şanlıurfa gezilecek yerler
  • 9

    takoran vadisi, takoran vadisi fotoğrafları, şanlıurfa gezilecek yerler
  • 10

    takoran vadisi, takoran vadisi fotoğrafları, şanlıurfa gezilecek yerler
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    takoran vadisi, takoran vadisi fotoğrafları, şanlıurfa gezilecek yerler
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