NTV

Şanlıurfa'nın mimari harikası: Harran'ın konik kubbeli evleri

İHA, ntv.com.tr

2019 yılının "Göbeklitepe yılı" olarak ilan edildiği açıklamasının ardından kente gelen yerli ve yabancı turistler Harran'a hayran kalıyor.

  • 1

    şanlıurfa gezilecek yerler, harran, harran konik kubbeli evleri, harran evleri

    Şanlıurfa’da geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve bilinen tarihin yeniden yazılmasına neden olan Göbeklitepe, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 2019 yılının "Göbeklitepe yılı" olarak ilan edildiğini açıklamasının ardından hem kent merkezinde hem de turizm potansiyeli yüksek ilçelerde bu durum sevinçle karşılandı.

    Fotoğraf: Cengizhan Kocahan

  • 2

    şanlıurfa gezilecek yerler, harran, harran konik kubbeli evleri, harran evleri

    Göbeklitepe ziyareti için kentte gelen turistler, kümbet evleriyle bilinen Harran ilçesindeki koni görünümlü tarihi kerpiç evlere hayran kalıyor. 

  • 3

    şanlıurfa gezilecek yerler, harran, harran konik kubbeli evleri, harran evleri

    İstanbul’dan Göbeklitepe için Şanlıurfa’ya geldiklerini belirten “Göbeklitepe ziyareti sonrası Harran’a geldik. Çok değişik görünümlü evler, çok ilginç ve çok güzel buldum. Evlerin içi çok farklı ve yıllar önce yapılan bu mimari halen sapasağlam günümüze kadar kalmış. Çok sayıda arkadaşım buraları görmek istediklerini söylüyordu. Buradan gidince bende tavsiyede bulunacağım” ifadelerini kullandı. 

    Fotoğraf: Cengizhan Kocahan

  • 4

    şanlıurfa gezilecek yerler, harran, harran konik kubbeli evleri, harran evleri
    Yerli ve yabancı turistler, kümbet evlerini gezip hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
  • 5

    şanlıurfa gezilecek yerler, harran, harran konik kubbeli evleri, harran evleri
  • 6

    şanlıurfa gezilecek yerler, harran, harran konik kubbeli evleri, harran evleri
  • 7

    şanlıurfa gezilecek yerler, harran, harran konik kubbeli evleri, harran evleri
    Fotoğraf: Cengizhan Kocahan
  • 8

    şanlıurfa gezilecek yerler, harran, harran konik kubbeli evleri, harran evleri
  • 9

    şanlıurfa gezilecek yerler, harran, harran konik kubbeli evleri, harran evleri
  • 10

    şanlıurfa gezilecek yerler, harran, harran konik kubbeli evleri, harran evleri
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin