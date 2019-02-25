Şanlıurfa'nın mimari harikası: Harran'ın konik kubbeli evleri

İstanbul’dan Göbeklitepe için Şanlıurfa’ya geldiklerini belirten “Göbeklitepe ziyareti sonrası Harran’a geldik. Çok değişik görünümlü evler, çok ilginç ve çok güzel buldum. Evlerin içi çok farklı ve yıllar önce yapılan bu mimari halen sapasağlam günümüze kadar kalmış. Çok sayıda arkadaşım buraları görmek istediklerini söylüyordu. Buradan gidince bende tavsiyede bulunacağım” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Cengizhan Kocahan