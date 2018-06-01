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Sarah Kohan hem dünyayı geziyor hem de para kazanıyor

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23 yaşındaki Avustralyalı Sarah Kohan ile tanışalım. Bir yandan dünyanın dört bir köşesini geziyor ve çok sevdiği hayvanlarla birlikte çektiği fotoğrafları paylaşıyor, aynı zamanda bu işten para da kazanıyor. İşte gezgin Sarah Kohan'ın seyahat maceraları...

  • 1

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    Sarah Kohan zannedilenin aksine bir model ya da televizyon yıldızı değil. Kendi popülaritesini kendi yaratmış birisi.
  • 2

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
    Harvard Üniversitesi'nde hukuk okurken, dünyayı turlamaya karar vermiş. Eğitimini dondurarak dünya turuna çıkmış.
  • 3

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak

    Yaptığı paylaşımların oldukça ilgi gördüğünü gören Sarah bunu bir gelir kaynağına dönüştürme kararı almış.

  • 4

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak

    Bir reklam ajansıyla çalışmaya başlayan 23 yaşındaki Sarah, instagram başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından gelir elde etmeye başlamış.

  • 5

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak

    Dünyanın birçok farklı bölgesinde öyle herkesin kolay kolay karşılaşamayacağı hayvanlarla poz veriyor.

  • 6

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
    Sarah için denizin yeriyse apayrı... Serbest dalış yapan Sarah, 7 yıldır köpek balıklarıyla beraber yüzdüğünü söylüyor, kambur balinalarla ise ilk defa geçtiğimiz sene yüzmüş.
  • 7

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak

    Sarah'ı instagram'dan takip edenlerin sayısı 1 milyonu geçmiş durumda.

  • 8

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
    İşte Sarah'ın size de seyahate çıkmak için ilham verecek maceraları...
  • 9

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak

    Gezgin Sarah Kohan'ı @moonstrucktraveller isimli instagram hesabından takip edebilirsiniz. 

  • 10

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
  • 11

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
  • 12

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
  • 13

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
  • 14

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
  • 15

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
  • 16

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
  • 17

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
  • 18

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
  • 19

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
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    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
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    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
  • 22

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
  • 23

    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
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    dünya turu, seyahat, dijital gezgin, sarah kohan, seyahat ederek para kazanmak
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  • 26

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