Sarah Kohan hem dünyayı geziyor hem de para kazanıyor
ntv.com.tr
23 yaşındaki Avustralyalı Sarah Kohan ile tanışalım. Bir yandan dünyanın dört bir köşesini geziyor ve çok sevdiği hayvanlarla birlikte çektiği fotoğrafları paylaşıyor, aynı zamanda bu işten para da kazanıyor. İşte gezgin Sarah Kohan'ın seyahat maceraları...
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1Sarah Kohan zannedilenin aksine bir model ya da televizyon yıldızı değil. Kendi popülaritesini kendi yaratmış birisi.
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2Harvard Üniversitesi'nde hukuk okurken, dünyayı turlamaya karar vermiş. Eğitimini dondurarak dünya turuna çıkmış.
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Yaptığı paylaşımların oldukça ilgi gördüğünü gören Sarah bunu bir gelir kaynağına dönüştürme kararı almış.
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Bir reklam ajansıyla çalışmaya başlayan 23 yaşındaki Sarah, instagram başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından gelir elde etmeye başlamış.
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Dünyanın birçok farklı bölgesinde öyle herkesin kolay kolay karşılaşamayacağı hayvanlarla poz veriyor.
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6Sarah için denizin yeriyse apayrı... Serbest dalış yapan Sarah, 7 yıldır köpek balıklarıyla beraber yüzdüğünü söylüyor, kambur balinalarla ise ilk defa geçtiğimiz sene yüzmüş.
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Sarah'ı instagram'dan takip edenlerin sayısı 1 milyonu geçmiş durumda.
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8İşte Sarah'ın size de seyahate çıkmak için ilham verecek maceraları...
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Gezgin Sarah Kohan'ı @moonstrucktraveller isimli instagram hesabından takip edebilirsiniz.
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