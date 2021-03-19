Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı'

Kristal karı, sarıçam ormanları ile uzun ve güvenli kayak pistleriyle kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayakseverler gece kayağı yapma keyfi yaşıyor.

Anadolu Ajansı 19.03.2021 - 13:04

Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı' - 1

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Kars'ın Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, ilkbaharın ilk ayı olan martta bembeyaz pistleri ve doğasıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. 

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta ve sarıçamla kaplı ormanlar içerisinde yer alan, 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Cıbıltepe, kayakseverlere corona virüs (Covid-19) döneminde alınan tedbirlerle güvenli tatil imkanı sağlıyor.

Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı' - 2

Çığ tehlikesi, fırtına, sis gibi kayağı olumsuz etkileyen herhangi bir olumsuzluk riski olmaması sebebiyle kış boyunca binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Cıbıltepe'de, misafirlere gündüzün yanı sıra geceleri de ışıklandırılan etrafı sarıçamla çevrili pistlerde, saatlerce kayak yapma imkanı sunuluyor.

Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı' - 3

Kayak tutkunları, ışıklandırılan 5 ile 1 numaralı pistlerde gece kesintisiz olarak 5 kilometre kayak yapabiliyor.

Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı' - 4

"GECE KAYAĞINA BAYILDIK"

İstanbul'dan tatil için gelen Yiğit Konuk, Sarıkamış'ın çok güzel doğa ile muazzam bir kayak merkezine sahip olduğunu söyledi.

Buraya ilk defa geldiğini belirten Konuk, "Gündüz kayağın keyfini yaşadık gece de ilk defa kayak yapıp snowboardla kaydım. Sarıçam ormanları içinde bu güzel havada gece kayağına bayıldık. Gerçekten çok güzeldi, keyif aldık" dedi.

Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı' - 5

Kayaksever Atakan Çelik ise "Ailemle kayak tatili için Sarıkamış'a geldik. Gündüz kayağının yanı sıra gece kayağının tadını çıkaralım dedik. Doğusuyla batısıyla bütün kayak merkezleri bizim ve severek geliyoruz" diye konuştu.

Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı' - 6
Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı' - 7
Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı' - 8
Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı' - 9
Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı' - 10
Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı' - 11
Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı' - 12
Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı' - 13
Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı' - 14
Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı' - 15
Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı' - 16
Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı' - 17

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