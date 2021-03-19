Sarıkamış'ta turistlerin yeni eğlencesi 'gece kayağı'

"GECE KAYAĞINA BAYILDIK"

İstanbul'dan tatil için gelen Yiğit Konuk, Sarıkamış'ın çok güzel doğa ile muazzam bir kayak merkezine sahip olduğunu söyledi.

Buraya ilk defa geldiğini belirten Konuk, "Gündüz kayağın keyfini yaşadık gece de ilk defa kayak yapıp snowboardla kaydım. Sarıçam ormanları içinde bu güzel havada gece kayağına bayıldık. Gerçekten çok güzeldi, keyif aldık" dedi.