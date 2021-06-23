Saros kıyılarının işletmeye açılması ihalesine çevrecilerden tepki

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararıyla Edirne Valiliği Çevre Vakfı'na devrettiği, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ve Enez ilçeleri sahillerindeki 127 bin 464 metrekarelik 14 parselden oluşan alan, 3 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı.

İhalenin yapılacağı salona işletmecilerle çevreciler de geldi. Farklı sivil toplum örgüt üyeleri ve sözcülerinden oluşan 40 kişilik grup, komisyon başkanlığına ihalenin yapılmaması için dilekçeyle itirazda bulundu.

Doğal sit alanı olan Saros Körfezi'nin kiralanmasının, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerine de aykırı olduğunu belirten Kaçar, "Uluslararası sözleşmeler, doğal sit alanları mevzuatı sit alanlarının korunmasını zorunlu kılmakta" diye konuştu.