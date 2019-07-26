Saros Körfezi'nde batırılan uçağa dalışlar sürüyor

Bölgemizin en önemli dalış noktalarından Saroz Körfezi'ne gelen tecrübeli dalgıçlar dev uçağı görmek için dalıyor. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük uçak batığı olarak kayıtlara geçen Airbus 330 yolcu uçağına, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan'dan da dalgıçlar gelip burada dalış yaptı. Bölgemizde batık uçak gemimiz de mevcut. Burada yüzlerce çeşit deniz canlımız da var. Ben herkesi Saroz'un deniz altı dünyasını görmeye davet ediyorum" dedi.