Saros'ta otel ve yazlıklara alternatif tatil: Çadır kampı

Salgınla bölgedeki kamp alanlarına ilginin artığını vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sahillerde çadır kampı alanları belirlendi ve salgın tedbirlerine göre düzenleme yapıldı. Bu yıl da otel ve yazlıkları tercih etmeyenler, çadır kampı alanlarını doldurdu. Saros Körfezi'nde Adilan'dan Enez'e kadar düzenli bir tatil ve karavan turizmiyle ilgili olağanüstü gelişmeler var. 3-5 yıl içerisinde Saros Körfezi daha verimli bir tatil bölgesi olacak"