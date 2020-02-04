Schengen bölgesi ülkeleri (Schengen vizesi ile gidilen ülkeler)

SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Peki Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamının istediği Schengen vize başvurusu nasıl yapılır?

Schengen vizesine başvurusu öncesinde en önemli belge elbette Pasaport. Pasaportu aldıktan sonra gidiş amacınız ve gideceğiniz ülkeye göre seçim yaptıktan sonra randevu almanız gerekiyor. Randevunuzu belgelerinizi hazırlayabileceğiniz bir tarih belirleyerek almanızda fayda var.

Pasaport dışında kimlik fotokopisi, başvuru formu, biometrik fotoğraf, seyahat sağlık sigortası, vize harcı, seyahat rezervasyonları, konaklama yapacağınız otel veya pansiyon gibi yerlerin rezarvasyon bilgilerini içeren belge ya da çıktı.

Bunların dışında çalıştığını kurum tarafından talep edeceğiniz belgeler ise şu şekilde sıralanıyor.

Çalışma ve izin belgesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası fotokopisi, çalışma evrakları, iş sözleşmesi, maddi gelir evrakları ve teminat.