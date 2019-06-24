Seçim sonrası İstanbullular için tatil rotası tavsiyeleri
YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından çok sayıda İstanbullu tatil planını değiştirmişti. Birçok tatil rezervasyonu iptal edilmiş veya ileri tarihe ertelenmişti. İstanbul'da gerçekleşen yenileme seçimi sonrası vatandaşlar, tatil için rota arayışına girdi. Neredekal.com, seyahat severleri mutlu edecek İstanbul'a yakın ziyaret edebileceğiniz yerleri derledi...
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1- Adalar
Adalar İstanbullular için her daim kaçış rotası olmuştur. Gerek hafta sonu, gerek resmi tatillerde şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin vapurla kolaylıkla ulaşabildiği Adalar, Ramazan Bayramı için de oldukça ideal. Burası doğal güzellikleri, keyifli kahvaltıcıları ve restoranlarıyla güzel bir gün yaşatırken, aynı zamanda İstanbul’da güvenle bisiklete binip, denize girebileceğiniz bir yer olarak da ön plana çıkıyor. O halde bu bayram Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’yı planlarınıza dahil etmeye ne dersiniz?
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2- Kilyos
Hazır İstanbul’da denize girebileceğiniz yerlerden bahsederken, havaların günden güne ısındığı şu günlerde diğer bir alternatif olan deniz tatilinden bahsedelim. Halk plajı ve özel işletmelerin bulunduğu farklı alternatifleriyle Kilyos, hiç şüphesiz herkesin gönlünü kazanacak bir güzelliğe sahip. Özellikle kalabalığın çekildiği sabahın erken saatleri ve akşam saatlerine doğru sahil, size uzun zamandır hayalini kurduğunuz günü yaşatıyor. Binicilik, restoranlarında keyifli bir yemek ve hatta kamp burada yapabileceğiniz aktivitelerden bazıları.
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3- Sapanca
Rotanızı Sakarya’nın en yeşil ilçelerinden birine, Sapanca’ya çevirerek bir gününüzü de farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Aracınızla şehirden yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından ulaşabileceğiniz Sapanca’da sizleri bisiklet, göl çevresinde yürüyüş, ATV safari turu, piknik ve bölgenin kahvaltıcılarında keyifli bir kahvaltı deneyimi sizleri bekliyor. Kısacası burada çocuklu ailelerden gençlere kadar, herkesi mutlu edecek pek çok alternatif mevcut diyebiliriz.
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4- Şile
İstanbul’dan çok çok uzaklara gitmeden şehir havasından sıyrılmanın artık klasikleşen duraklarından olan Şile, bir diğer önerimiz. Ağva plajları, feneri, kalesi ve tabii ki birbirinden lezzetli balık restoranlarıyla ilçe, ziyaretçilerine dolu dolu bir gün vadediyor. Üstelik Şile’ye ulaşmak için mutlaka kendi aracınız olması da gerekmiyor. Çünkü şehirden belediye otobüsleriyle de kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor. İstanbul-Şile arası uzaklık ise 77 km.
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5- Garipçe Köyü
Deniz kenarında yer alan şirin mi şirin bir balıkçı köyü olan Garipçe, Rumeli Feneri ve Rumeli Kavağı’nın ortasında yer alıyor. Balıkçı köyü olmasının etkisiyle çok sayıda balıkçı teknesinin yer aldığı köyün sahil kısmı en ilgi çekici yanlarından biri. Köyde sabah saatlerinde doyurucu bir açık büfe kahvaltının servis edildiği işletmeler, akşam saatlerinde balık restoranına dönüşüyor. Bu işletmelerde aileniz ve arkadaşlarınızla leziz bir yemek yiyebilir, isterseniz de iskelesinden diğer koylara düzenlenen tekne turlarına katılabilirsiniz.
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6- Belgrad Ormanı
Nefes almak, durup biraz dinlenmek için en ideal yerlerden biridir Belgrad Ormanı. Hatta öyle ki, buranın şehir içinde adeta bir sığınak olduğunu bile söyleyebiliriz. Genellikle hafta sonlarının favori duraklarından biri olan orman, dört mevsimin renklerine tanık olabileceğiniz eşsiz manzaralara ev sahipliği yapıyor. Bize göre yalnızca doğayı izlemek için bile ziyaret edilmesi gereken orman, sabah saatlerinde sporunuzu yapmak ve mesire yerlerinde piknik yaparak günü değerlendirme fırsatı da sunuyor.
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7- Düzce Yaylaları
Son dönemlerin en favori rotalarından olan Karadeniz yaylalarını İstanbul’dan günübirlik ziyaret edebileceğinizi biliyor muydunuz? Batı Karadeniz’de yer alan Düzce, öyle muhteşem yaylalara sahip ki, burayı bir kez ziyaret eden yeniden görmek için plan yapıyor. Pürenli Yaylası, Odayeri Yaylası ve Balıklı Yaylası gibi yaylalarda unutulmaz bir gün geçirebileceğiniz Düzce’ye doğru yola koyulmak için mutlaka sabahın erken saatlerini tercih etmelisiniz. Böylece günü dolu dolu değerlendirebilirsiniz. Bize kalırsa buraya gelmişken Aydınpınar Şelalesi’ni ve Güzeldere Şelalesi’ni de görmeden dönmeyin.
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8- Kerpe ve Kefken
Deniz tatilcilerinin ve özellikle de ailelerin ilk tercihlerinden olan Kerpe ve Kefken, tertemiz denizi ve sahiliyle ön plana çıkıyor. Genellikle hafta sonları ve kısa tatillerde günübirlik kaçamaklar için ideal yerlerden olan bölgeye ilginin böylesine fazla olması sebebiyle, bir hayli kalabalık olabiliyor. Bu nedenle günün erken saatlerinde giderek plajda sizin için en uygun yeri kapmalısınız. Orada başka neler yapabiliriz diye soracaklara önerimiz ise; Pembe Kayalar, Kefken Limanı ve Acarlar Longozu'nu da gelmişken ziyaret edebilirsiniz.
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9- Kırklareli
İğneada, Vize ve Kıyıköy gibi günübirlik seyahat rotalarına ev sahipliği yapan Kırklareli, İstanbul’dan yaklaşık 3 saatlik bir uzaklıkta yer alıyor. Daha çok doğal güzellikleriyle kendisinden söz ettiren ilde, görülmesi gereken pek çok yer mevcut. Bunların başında Dupnisa Mağarası, Kıyıköy Aya Nikola Manastırı, İğneada Longoz Ormanları ve Beğendik Köyü geliyor. Kırklareli’nin sahip olduğu tüm güzellikler ile bahar aylarınızın olduğu kadar, yaz aylarınızın da favori şehri olmaya aday olduğunu söyleyebiliriz.
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10- Tirilye
Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı bir belde olan Tirilye, gerek İstanbul’dan ulaşımın kolay olması, gerek keyifli bir seyahat rotası olması sebebiyle İstanbulluların sık sık ziyaret ettiği yerlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Beldeye İstanbul’dan deniz otobüsüyle Mudanya’ya ulaştıktan sonra 15 dakikalık bir araç yolculuğu sonrası varılabiliyor. Tirilye’de ise sizi Kemerli Kilise, Taş Mektep, Tarihi Çamlı Kahve ve tabii ki leziz balık restoranları bekliyor.