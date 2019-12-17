Şehir şehir gezen profesyonel dağcı 10 yıldır zirvelerde

"Erdek Cennet" olarak tanınan Abdulrazak Fidan, yaptığı açıklamada, Erdek ilçesinin doğasının kendisini çok etkilediğini ve ilk olarak bu bölgede tırmanışlar yaptığını söyledi.

Daha sonra eğitimler aldığını belirten Fidan, "Dağcılık, yapacak bir şey bulamadığım için can sıkıntısından başladı. Yapacak bir şey bulmak istedim, çevremdekilere sordum 'Ne yapabilirim?' diye. Onlar da doğayla iç içe olmamı önerdi. Dağcılık kulüpleriyle bağlantı kurdum, onların aracılığıyla dağcılığa adımımı attım. 10 yılı aşkın süredir yüksek irtifa dağcılığı yapıyorum. 7 bölgemizin hepsine gittim, 81 ilimizin en az 50'sini gezmişimdir. 300'ü aşkın zirve tırmanışı yapmışımdır" diye konuştu.