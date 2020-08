Şehirlerin kalbinin attığı yerler (Dünyanın en ünlü meydanları)

Times Meydanı - New York / ABD

New York dendiğinde akla gelen ilk görüntüler dev ekranlarla, LED tabelalarla ve yanıp sönen ışıklarla dolu, arabaların vızır vızır işlediği ve insanların koşarak bir yerlere yetişmeye çalıştığı Times Square'den oluyor. Meydan adını 1904 yılında yılbaşı akşamı havai fişek kutlamaları eşliğinde buraya taşınan New York Times Gazetesi'nden alıyor. Bu gelenek hala sürdüğünden her 31 Aralık gecesi binlerce insan yeni yılın gelişini Times Meydanı'nda toplanarak kutluyor.