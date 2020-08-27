Şehirlerin kalbinin attığı yerler (Dünyanın en ünlü meydanları)

Kültürel olarak insanoğlu, Antik Yunan’daki agoralardan bu yana gezegenin birçok yerinde bir merkezin etrafında yaşam alanları kurmuş kendine. Bu nedenle küçük şehirlerde bile bir meydan bulunuyor. Bu halka açık toplanma alanları, şehirlerin odak noktası olduğundan mimari, kültür ve ekonomi açısından da çoğunlukla kentin en önemli noktaları oluyor. Tabi aynı zamanda şehrin halkı için de en geniş ve görünür alan olduğundan protestolar da tarihin eski dönemlerinden beri meydanlarda gerçekleştiriliyor.

Brandlifemag.com, geçmişten bugüne şehirdeki hayatın merkezi olmuş, dünyanın en ünlü meydanlarını derledi...