'Şehzadeler şehri' Amasya tarih kokan otantik sokaklarıyla ziyaretçilerini bekliyor

Salgınla ciddi mücadele yaptıklarını, böylece vaka sayılarının önemle oranda azaldığını dile getiren Masatlı, aşılamada Türkiye'nin en iyi illeri arasında bulunduklarını vurguladı.

Masatlı, turizmcilerle yaptıkları görüşmelerde kente bu yıl çok ciddi talep olduğunu öğrendiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amasya, tarihte olduğu gibi bugün de en güvenli şehirlerden bir tanesi. Şehrimize gelen misafirleri ağırlamaktan mutlu olacağız. Hem güvenlik hem de sağlık açısından bütün tedbirleri almış durumdayız. İnşallah bu yılımız 2019 yılından daha güzel geçecek"