Sel felaketinin yaşandığı Melen Çayı'nda rafting turları yeniden başladı

Tepe, Akçakoca ve Cumayeri'nin kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Allah, böyle büyük afetlerin tekrarını yaşatmasın inşallah. Rafting turlarımızı gerçekleştiriyoruz. Rafting işletmecileri sel nedeniyle büyük bir sekteye uğradı. 100 yılın en büyük sel felaketi deniliyor. İnsanlar 'Artık sel olur mu?' diye korktu. Melen Çayı, Türkiye'nin değil, dünyanın en güvenli nehirlerinden biridir. Yaşadığımız büyük bir doğal afetti, elimizde olan bir durum değil"