'Şelaleler ve göller şehri' Düzce'de görülmesi gereken 3 yer

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 02.07.2021 - 16:59
İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlere ulaşım kolaylığı ile bilinen "şelaleler ve göller şehri" Düzce, normalleşme sürecinin başlamasıyla doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu.
Kentin yüksek kesimlerinde orman içerisindeki el değmemiş Aydınpınar, Güzeldere şelaleleri ile Efteni Kuş Cenneti, haftanın her günü misafirlerini ağırlıyor.
Kayın ve gürgen ağaçlarına su sesinin eşlik ettiği şelale ve göllerin bulunduğu bölgeler, renk cümbüşüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.
Düzce'nin Gölyaka ilçesi Bıçkı Deresi üzerinde bulunan Güzeldere Şelalesi, 120 metre yükseklikten düşen suyun doğal coşkusunu dev kayın ve gürgen ağaçlarıyla bütünleştirerek muazzam bir görüntü oluşturuyor.
Güzeldere Şelalesi düzenlenen üç ayrı patika ve merdivenler sistemiyle gezilebiliyor. Şelale özellikle ilkbahar ve sonbaharda renk cümbüşüne dönüşen tonları adeta bir tabloyu andırıyor.
Şelale ayrıca doğal peyzaj bitki örtüsü, piknik alanları, düzenlenmiş orman içi dinlenme yerleri ve yürüyüş parkurları ile bölgenin önemli dinlenme merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor.
Göçmen kuşların konakladığı sahalardan biri olan Düzce'deki Efteni Kuş Cenneti, yaklaşık 150 türde kuşa ev sahipliği yapıyor.
Leylek, yaban ördeği, tepeli beyaz balıkçıl, angut, sakar meke, kuğu, sakarca, yeşilbaş, fiyu, bekri, çıkrıkçın, kılkuyruk, kaşıkçın, elmabaş, pasbaş, gri balıkçıl, turna, toy, mezgeldek, çulluk, karatavuk, kızkuşu, karabatak gibi kuşların konakladığı bölge, kuş gözlemcilerinin ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Çevrede kuş türlerinin izlenebilmesi için 1 adet seyir terası bulunuyor. Kuşların göç yollarında, bir mola gölü olan Efteni Gölü, su seviyesinin dışında nilüfer çiçekleriyle, sazlık alanlarıyla kuşları saklarken fotoğraf ve kuş gözlemciliğine kompozisyon oluşturuyor.
Düzce merkez Aydınpınar köyü sınırları içerisinde bulunan Aydınpınar Şelalesi, şehir merkezine 10 kilometre mesafede yer alıyor. Güzeldere ve Samandere Şelaleleri arasında ve yol güzergahı üzerinde bulunan şelale, arka arkaya dökülen 5 ayrı şelale kümesinden oluşuyor.
Düzce'nin önemli yürüyüş parkurlarından birine sahip olan Aydınpınar Şelalesi'nde her insanın rahatlıkla yürüyebileceği orta zorluk ve orta zorluğu aşan yürüyüş parkurları bulunuyor.
Gürgen, meşe, kestane gibi karışık yapraklı orman ağaçları arasında kalan şelale alanında trekking, foto-safari, çadır kampı vb. aktiviteler yapılabiliyor.
Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Düzce'nin ve özellikle Gölyaka'nın "şelaleler ve göller şehri" olarak bilindiğini belirterek, şelalelerin, bölgenin en fazla ziyaretçi çeken noktaları olduğunu söyledi.
Covid-19 dolayısıyla vatandaşların doğaya hasret kaldığını vurgulayan Demircan, "1,5 seneye yakındır ülkemiz ve dünya maalesef ki corona virüs pandemi süreci yaşıyor. Türkiye'nin en uzun şelalesi olan Güzeldere Şelalesi'ni temizledik ve misafirlerimizin hizmetine güzel bir şekilde bıraktık"
Demircan, cumartesi ve pazar günü şelaleye 10 bin kişinin geleceğini tahmin ettiklerini bildirdi.
Bölgenin İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerin arasında ve ulaşımı kolay olduğu için talep gördüğünün altını çizen Demircan, şöyle konuştu:
"İstanbul ve Ankara arasında bir şehir olduğumuz için 30 milyon nüfus şelalemize 2,5 saat içerisinde ulaşabiliyor. Efteni Kuş Cenneti'mize gelip vatandaşlarımız ziyaret edebilir ve görebilirler. Doğal güzelliklerimizi gelen vatandaşlarımızın temiz tutmasını isteriz. Yasakların kalkması ile hafta sonları 15 bin kişi bölgeye geliyor. Bu sayı hafta içi ile beraber çok daha büyük rakamlara ulaşıyor"