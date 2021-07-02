'Şelaleler ve göller şehri' Düzce'de görülmesi gereken 3 yer

"30 MİLYON NÜFUS ŞELALEMİZE 2.5 SAAT İÇERİSİNDE ULAŞABİLİYOR"

Demircan, cumartesi ve pazar günü şelaleye 10 bin kişinin geleceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Bölgenin İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerin arasında ve ulaşımı kolay olduğu için talep gördüğünün altını çizen Demircan, şöyle konuştu:

"İstanbul ve Ankara arasında bir şehir olduğumuz için 30 milyon nüfus şelalemize 2,5 saat içerisinde ulaşabiliyor. Efteni Kuş Cenneti'mize gelip vatandaşlarımız ziyaret edebilir ve görebilirler. Doğal güzelliklerimizi gelen vatandaşlarımızın temiz tutmasını isteriz. Yasakların kalkması ile hafta sonları 15 bin kişi bölgeye geliyor. Bu sayı hafta içi ile beraber çok daha büyük rakamlara ulaşıyor"