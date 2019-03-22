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Selçuklu mirası 'Ahlat' sakin şehir oldu

Anadolu Ajansı

İtalya'nın Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda; Muğla'nın Köyceğiz ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinin ‘Sakin Şehir’ üyelikleri kabul edildi.

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    Bitlis Valiliği, İtalya'nın Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda, Bitlis'in Ahlat ile Muğla'nın Köyceğiz ilçelerinin, "sakin şehir" üyeliğinin kabul edildiğini bildirdi.

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    Valilik'ten yapılan açıklamada, ilk olarak 1999'da İtalya'da başlayan "sakin şehir" uygulamasının, Köyceğiz ve Ahlat ile Türkiye'de 17 yerleşime ulaştığı belirtildi.

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    Vali ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'ın, Ahlat'ın "sakin şehir" üyeliğinin onaylanmasına ilişkin görüşlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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    "Ahlat Türk'ün Anadolu'ya oradan Avrupa'ya açıldığı, İslam'ın Batı'ya yayıldığı kapıdır. Ahlat, Sultan Alpaslan'ın karargahı, otağı ve yurdudur.

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    Bilinen en büyük Türk İslam mezarlığını bünyesinde barındıran, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan Ahlat'ımız 200'ün üzerinde kriteri tamamlayarak sakin şehir onayını aldı.

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    Her geçen gün kültürel mirasıyla daha tanınır hale gelen Ahlat'ımız, bizleri çok gururlandırdı. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. En büyük arzumuz, Ahlat'ın uhdesinde barındırdığı kültürel mirası bütün dünyaya tanıtmaktır"
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    'SAKİN ŞEHİR' SAYISI 17 OLDU

    'SAKİN ŞEHİR' SAYISI 17 OLDU

    Türkiye'de şimdiye kadar Muğla Akyaka, Isparta Eğirdir, Çanakkale Gökçeada, Sinop Gerze, Bolu Göynük, Şanlıurfa Halfeti, Bolu Mudurnu, Ordu Perşembe, Artvin Şavşat, İzmir Seferihisar, Sakarya Taraklı, Erzurum Uzundere, Kırklareli Vize, Isparta Yalvaç, Aydın Yenipazar, Muğla Köyceğiz ve Bitlis Ahlat "sakin şehir" kabul edildi.

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