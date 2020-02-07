Selçuklu sultanının 3 oğlunu barıştıran 770 yıllık köprü: Hıdırlık

Köprülerin yanı sıra da çok sayıda kervansaray bulunmaktadır. Bu köprü hem ihtişam açısından hem de üzerinde bulundurduğu kitabe açısından diğer birçok köprüden farklı. Çünkü köprüler üzerinde kitabe olan örnek çok azdır. Bunda görkemli bir kitabe var. Bunun yanı sıra kitabe de Selçuklu sülüs denilen yazı sitili ile kitabe 4 satır yazılmış. Bu iki açıdan önemli, faklı ve güzel muhteşem bir köprüdür" dedi.