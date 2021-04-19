Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası

Başkent Dakar'ın 2 kilometre açığında bulunan, 1800'lü yıllarda köle olarak satılan Afrikalıların gemilere bindirilmeden önceki son durağı olan ve bu nedenle "Dönüşü olmayan yol" adı verilen Goree Adası, her yıl çok sayıda turist çekiyor.