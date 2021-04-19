Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası

Senegal'de UNESCO korumasında olan Goree Adası'nı her yıl çok sayıda turist ziyaret ediyor.

Anadolu Ajansı 19.04.2021 - 17:25

Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 1
Afrika'da iki asır önce Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan Senegal'deki Goree Adası, şimdilerde ülkenin en önemli turizm noktası olarak ön plana çıkıyor.
Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 2

Başkent Dakar'ın 2 kilometre açığında bulunan, 1800'lü yıllarda köle olarak satılan Afrikalıların gemilere bindirilmeden önceki son durağı olan ve bu nedenle "Dönüşü olmayan yol" adı verilen Goree Adası, her yıl çok sayıda turist çekiyor.

Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 3

KUNTA KİNTE'NİN DE TUTSAK OLARAK BEKLETİLDİĞİ YER

Afrikalıların uğradığı "insanlık dışı" muamelenin sembol ismi haline gelen Kunta Kinte'nin de tutsak olarak bekletildiği Goree Adası, Dakar Limanı'ndan her saat başı kalkan feribotlarla ziyaret edilebiliyor.

Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 4

Geçmişte Afrikalıların yaşadığı trajediyi turizm ve sanatla adeta dünyaya haykıran adada, bugün halen Fransız sömürgecilerin izlerine rastlanıyor.

Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 5

ADADA BİN CİVARINDA KİŞİ YAŞIYOR

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan adada, bin civarında kişi yaşıyor.

Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 6

Goree'deki 28 "köle evi"nden sadece biri aslına uygun restore edilerek "Köle Evi Müzesi" olarak düzenlenmiş. Burada, kölelerin bekletildiği mahzenler, yemek yedikleri kaplar, el ve ayak bileklerine takılan prangalar başta olmak üzere o döneme ait eşyalar sergileniyor.

Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 7

Afrika insanının ve gündelik hayatının resmedildiği yağlı boya tabloların yanı sıra bölgeye özgü tasarımlar da ziyaretçiler için satışa sunuluyor.

Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 8
Ada, siyasetçiler ile çok sayıda sanatçı ve tarihçiyi de ağırlamayı sürdürüyor.
Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 9
Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 10
Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 11
Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 12
Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 13
Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 14
Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 15
Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 16
Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 17
Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 18
Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 19
Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 20
Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 21
Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 22
Senegal'de sömürgeciliğin izleri: Goree Adası - 23

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