Senegal'de tehlikeli safari turu: Bu kez kafeste insanlar var

Parkın yöneticilerinden Cristophe Dering de ziyaretçilere başka hiçbir yerde deneyimleyemeyecekleri, oldukça farklı bir tur sunduklarını söyledi.

Dering, aslanların hiçbir şekilde eğitilmediğini, 5 hektarlık alanda özgürce dolaştıklarını dile getirerek, "Ranch de Bandia projesini 2017 Ocak'ta ortağım Jack Rezk ile hayata geçirdik. Ziyaretçiler, aslan gibi vahşi bir hayvana belki de hayatlarında ilk kez bu kadar yaklaşma şansı buluyor. Aslanları, hayvanat bahçelerinde küçücük kafeslere hapsetmek yerine insanları kafese koyuyoruz. Böylece onların yaşam alanlarına da saygı duyuyoruz" ifadesini kullandı.