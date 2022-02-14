Sevgililer Günü'nde çiftler Kapadokya'ya akın etti

Bölgedeki yerli bir firma tarafından üretilen kalp figürlü sıcak hava balonunun da uçuş gerçekleştirdiği Kapadokya'da, turistlerin kimisi balon ve peribacalarının sunduğu görsel güzelliği kendilerine dekor yaptı, kimisi de kiraladığı vince salıncak kurarak farklı kostümlerle güne özel fotoğraflar için objektif karşısına geçti.

Sabahın ilk ışıkları ile balonlar görevlilerce uçuş için hazırlanırken, yerli ve yabancı çiftler ise fotoğraf çekimi için vadi yamaçlarında yer bulma telaşına girdi.