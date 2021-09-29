Seyahat alışverişi: Ne nereden alınır?

Neden seyahat ederiz? Keşfetmek, keyif almak, dinlenmek… Seyahat etmenin çok çeşitli nedenleri vardır, ama çoğu seyahat ortak bir aktiviteyi içerir: alışveriş.

Esasen bir alışveriş tutkunu değilim, kimi zaman sevdiğim bir tişörtü kullanılmayacak hale gelinceye kadar giyerim. Ancak keşfe çıktığım şehirlerden veya ülkelerden oraya özgü bir şeyleri yanımda götürmek isterim.

Seyahatlerde ne satın alınır dendiğinde herkesin muhtemelen aklına ilk magnet gelecek. Belki siz de bir yöreye ait farklı magnetleri satın alıp koleksiyon yapan ve buzdolabının üstünde sergileyen gezginlerdensinizdir. Magnet dışında ikinci sırada ise duty free alışverişleri ön plana çıkar.

Gelin şimdi hangi şehirden veya ülkeden ne alınır, başlıklar halinde bakalım. Burada geniş bir liste yapmak yerine kendi deneyimlerimi sıralayıp bazı şehirlerden ne aldığıma değineceğim.