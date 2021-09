Seyahat alışverişi: Ne nereden alınır?

ROMA / İTALYA

Roma tarihi ve kültürü ile öne çıkan bir kent. Pinokyo’nun memleketi Floransa ile beraber; Roma’da da Pinokyo kuklaları, magnet ve hediyelik eşyalar önde gelen alışveriş seçenekleri arasında. Bunların yanında birçok ünlü müzenin ve Vatikan’ın müze mağazalarından bahsetmeye gerek bile yok.

Ayrıca sadece Roma’dan değil İtalya’nın genelinden dönen birçok kişi bavullarında peynir, makarna ve sos getiriyor. Her ne kadar her şeyi bilen kaşif, müzisyen ve on parmağında on marifet gezginimiz Ayhan Sicimoğlu, İtalya mutfağına fakir mutfağı dese de İtalya’nın aşığı olduğunu da biliriz. Parmesan, mozeralla peynirlerini alırken bavul ağırlığınıza dikkat etmenizi öneririm.