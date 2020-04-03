Seyahat fotoğraflarının eğlenceli halleri
Dünyayı gezerken bir anı olarak kalması için birçok fotoğraf çekiyoruz. Gittiğimiz yerlerde çektiğimiz bu fotoğraflara daha sonra da bakarak güzel anlarımızın tadını yeniden çıkarabiliyoruz. Ancak bazen de bu fotoğraflar beklediğimiz kadar güzel olmayabiliyor. Hatta o günün şartlarında güzel bir fotoğraf çekimi dahi mümkün olmayabiliyor. Şimdilerde corona virüs salgını nedeniyle bütün seyahat planları iptal olsa da, bu seyahat fotoğraflarının eğlenceli halleri yüzleri güldürecek.
ntv.com.tr
03.04.2020 - 12:34
1- "Annemin Paris'i ilk ziyareti"
2- "Grand Kanyon'u ilk ziyaret edişimde gördüğüm"
3- "193 km tek başıma yürüyüş yaptım. Yoldan geçen ve yaşça büyük birinden fotoğrafımı çekmesini istedim"
4- "Çin Seddi'ni ziyaret ettiğim gün"
5- "Bir arkadaşım İtalya'ya gitti ve eğik Pisa Kulesi'ni dik olarak fotoğrafını çekmeyi başardı"
6- "Bu sabah Taj Mahal'i görmeye gittik"
7- "Machu Picchu'da babamdan benim fotoğrafımı çekmesini istedim"
8- "Golden Gate Köprüsü'ne sabah gidin dediler"
9- "Uzun bir yürüyüş sonrası Havasupai Şelalesi'ne vardık"
10- "Eşimle balayımız için Eiffel Kulesi'ni ziyaret ettik"
11- "Arkadaşım Hawai'ye gitti ve birinden fotoğrafını çekmesini istedi. Adam yakından çektiğini söyledi. Sağ olsun"
12- Grand Canyon'da bugün
13- "Hayatımda ilk defa New York'a gitmiştim"
14- Grand Times Square View Otel'in 65. katından güzel bir manzara
15- "Bugün Grand Kanyon'u gördüm. Kesin bir daha gelirim"
16- "Araba kiraladım ve 2 saatlik yolculuğu bu Şeytan Köprü'sünü görmek için çektim"
17- "Yağmurda 3.5 saatlik yürüyüşün ardından güzel bir Norveç Fiyordlar manzarası beklerken..."
18- "Sonunda Big Ben'i gördüm!"
19- "Fuji Dağı'nı ilk ziyaretimdeki muhteşem manzara"
20- "10 yıl önce Bali'deki Mount Agung Volkanı'na tırmandım. Sabahın 4'ünde bu muhteşem gün doğumunu görmek..."
21- "Amerika'dan İrlanda'ya Moher Falezleri'ni görmek için seyahat ettim"
22- Grand Canyon her zaman sisli
Kaynak: Boredpanda