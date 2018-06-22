Seyahatle değişen hayatlar: Arabella ve otizmli kızı Iris Grace
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"Her şey kızımın anı nasıl yaşadığını görerek benim de anı yaşamayı öğrenmem, kızımın ilgi duyduğu şeylere odaklanmam ve dünyayı onun bakış açısıyla nasıl gördüğünü anlamamla birlikte başladı" Bu sözler, 8 yaşındaki otizmli kızı Iris Grace ile dünyayı dolaşan Arabella Carter-Johnson'a ait. Arabella, “Iris'e henüz 2 yaşındayken otizm teşhisi konduğunda onunla dünyayı dolaşabileceğini tahmin bile edemezdim” diyor. Arabella, otizmli kızı ile çıktığı seyahatleri, başka ailelere ilham olsun diye paylaşıyor.
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Bir şey kesin ki: seyahat, sahip olabileceğiniz en iyi arkadaş, en eğitici öğretmendir.
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2Seyahat etmenin kızımda neydana getirdiği değişiklikler inanılmazdı. Iris giderek kendine daha güvenen, hareketli ve maceraya açık bir birey haline geldi.
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38 yaşındaki kızım Iris Grace ile o orman senin bu orman benim geziyoruz. Kızıma 2 yaşındayken otizm teşhisi konduğunda 6 yıl sonra birlikte böylesine maceralara atılacağımızı hayal dahi edemezdim.
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Her şey kızımın anı nasıl yaşadığını görerek benim de anı yaşamayı öğrenmem, kızımın ilgi duyduğu şeylere odaklanmam ve dünyayı onun bakış açısıyla nasıl gördüğünü anlamamla birlikte başladı
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Tüm seyahatlerimizi, Iris'in ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına uygun olarak planlıyorum. Yolculuk boyunca sürekli öğrendi ve kendi kendine yetebilme becerilerini geliştirdi.
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Iris, herşeyi gerçek hayatta yaşayarak ve deneyimleyerek öğreniyor ki bu onun da özgürleşmesini sağlıyor.
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7Aynı zamanda başkalarına da ilham olacak bu yolculuğumuzu belgeliyorum ve gelecek nesillere aktarıyorum.
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Otizm için pozitif farkındalık yaratan "Different is Brilliant" (Farklılığınızla Güzelsiniz) olgusuna inanıyoruz. Çocuğunuzun zayıflıklarına odaklanmak yerine ona öncülük ederek güçlü yanlarını geliştirme felsefesi...
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Iris'in doğa sevgisi, gelişiminin temeli, yaptığı resimlerin ilham kaynağı. Aynı zamanda en iyi doğanın içerisinde öğreniyor.
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Iris ile son maceramız Nisan 2018'de Yunanistan'daydı. 2 haftalık bir geziye çıktık.
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Avrupa'nın en eski kayın ve meşe ormanları, zeytinlikleri, antik kalıntıları, güzel plajları ve tarihi şehirlerini ziyaret ettik.
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12Iris’i daha yakından tanımak için irisgracepainting.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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IRİS ARTAN BİR GÜVENLE ATİNA PAZARINDA YÜRÜRKEN
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KARTAL YUVASINI ANDIRAN METEORA MANASTIRLARINI ZİYARET ETTİK
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BU MANASTIRLAR Kİ DÜNYANIN EN İLHAM VERİCİ YAPILARINDAN
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ETKİLEŞİM KURMAK VE OYNAMAK
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YEREL İNSANLARLA SOHBET ETTİ, MÜZİSYENLERLE BİRLİKTE ÇALDI
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IRİS'İN KORKULARINI AŞTIĞINI GÖRMEK BÜYÜK BİR MUTLULUK VERİYOR
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BÜYÜK KAŞİFLERİN DAHİ BAZEN DESTEĞE İHTİYACI VARDIR
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VE BİRİLERİN ONLARI DİNLEMELERİNE
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DOĞA, SAKİNLEŞTİRİCİ VE SIKINTILARI ALMA TARZINA SAHİPTİR
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KUMLU PLAJLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ
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HAYRAN BIRAKAN MİNİK CANLILAR
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ÇOK NARİN
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ZEYTİN DEĞİRMENİ'NDE MERAKLI BAKIŞLAR
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KÖKLÜ ZEYTİN AĞAÇLARI
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ÇANLAR
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BÜYÜLÜ TURKUAZ SULARIYLA VİKOS GORGE IRİS İÇİN UNUTULMAZ BİR KEŞİF NOKTASIYDI
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DAHA FAZLA MACERA İÇİN HAYALLERE DALDI
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