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Seyahatle değişen hayatlar: Arabella ve otizmli kızı Iris Grace

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"Her şey kızımın anı nasıl yaşadığını görerek benim de anı yaşamayı öğrenmem, kızımın ilgi duyduğu şeylere odaklanmam ve dünyayı onun bakış açısıyla nasıl gördüğünü anlamamla birlikte başladı" Bu sözler, 8 yaşındaki otizmli kızı Iris Grace ile dünyayı dolaşan Arabella Carter-Johnson'a ait. Arabella, “Iris'e henüz 2 yaşındayken otizm teşhisi konduğunda onunla dünyayı dolaşabileceğini tahmin bile edemezdim” diyor. Arabella, otizmli kızı ile çıktığı seyahatleri, başka ailelere ilham olsun diye paylaşıyor.

  • 1

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    Bir şey kesin ki: seyahat, sahip olabileceğiniz en iyi arkadaş, en eğitici öğretmendir. 

  • 2

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    Seyahat etmenin kızımda neydana getirdiği değişiklikler inanılmazdı. Iris giderek kendine daha güvenen, hareketli ve maceraya açık bir birey haline geldi.
  • 3

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    8 yaşındaki kızım Iris Grace ile o orman senin bu orman benim geziyoruz. Kızıma 2 yaşındayken otizm teşhisi konduğunda 6 yıl sonra birlikte böylesine maceralara atılacağımızı hayal dahi edemezdim.
  • 4

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    Her şey kızımın anı nasıl yaşadığını görerek benim de anı yaşamayı öğrenmem, kızımın ilgi duyduğu şeylere odaklanmam ve dünyayı onun bakış açısıyla nasıl gördüğünü anlamamla birlikte başladı

  • 5

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    Tüm seyahatlerimizi, Iris'in ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına uygun olarak planlıyorum. Yolculuk boyunca sürekli öğrendi ve kendi kendine yetebilme becerilerini geliştirdi.

  • 6

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    Iris, herşeyi gerçek hayatta yaşayarak ve deneyimleyerek öğreniyor ki bu onun da özgürleşmesini sağlıyor.

  • 7

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    Aynı zamanda başkalarına da ilham olacak bu yolculuğumuzu belgeliyorum ve gelecek nesillere aktarıyorum.
  • 8

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    Otizm için pozitif farkındalık yaratan "Different is Brilliant" (Farklılığınızla Güzelsiniz) olgusuna inanıyoruz. Çocuğunuzun zayıflıklarına odaklanmak yerine ona öncülük ederek güçlü yanlarını geliştirme felsefesi...

  • 9

    Iris'in doğa sevgisi, gelişiminin temeli, yaptığı resimlerin ilham kaynağı. Aynı zamanda en iyi doğanın içerisinde öğreniyor. 

  • 10

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    Iris ile son maceramız Nisan 2018'de Yunanistan'daydı. 2 haftalık bir geziye çıktık. 

  • 11

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    Avrupa'nın en eski kayın ve meşe ormanları, zeytinlikleri, antik kalıntıları, güzel plajları ve tarihi şehirlerini ziyaret ettik. 

  • 12

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    Iris’i daha yakından tanımak için irisgracepainting.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • 13

    IRİS ARTAN BİR GÜVENLE ATİNA PAZARINDA YÜRÜRKEN

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  • 14

    KARTAL YUVASINI ANDIRAN METEORA MANASTIRLARINI ZİYARET ETTİK

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  • 15

    BU MANASTIRLAR Kİ DÜNYANIN EN İLHAM VERİCİ YAPILARINDAN

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  • 16

    ETKİLEŞİM KURMAK VE OYNAMAK

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  • 17

    YEREL İNSANLARLA SOHBET ETTİ, MÜZİSYENLERLE BİRLİKTE ÇALDI

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  • 18

    IRİS'İN KORKULARINI AŞTIĞINI GÖRMEK BÜYÜK BİR MUTLULUK VERİYOR

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  • 19

    BÜYÜK KAŞİFLERİN DAHİ BAZEN DESTEĞE İHTİYACI VARDIR

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  • 20

    VE BİRİLERİN ONLARI DİNLEMELERİNE

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  • 21

    DOĞA, SAKİNLEŞTİRİCİ VE SIKINTILARI ALMA TARZINA SAHİPTİR

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  • 22

    KUMLU PLAJLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ

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    HAYRAN BIRAKAN MİNİK CANLILAR

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    ÇOK NARİN

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  • 26

    ZEYTİN DEĞİRMENİ'NDE MERAKLI BAKIŞLAR

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    KÖKLÜ ZEYTİN AĞAÇLARI

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    ÇANLAR

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  • 29

    BÜYÜLÜ TURKUAZ SULARIYLA VİKOS GORGE IRİS İÇİN UNUTULMAZ BİR KEŞİF NOKTASIYDI

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    DAHA FAZLA MACERA İÇİN HAYALLERE DALDI

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  • 31

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