Sibirya soğuğunda binlerce insanın mayo ve bikini ile kayak yaptığı çılgın festival: Grelka Festivali
ntv.com.tr
Rusya'nın Kemerovo kentinde düzenlenen Grelka festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde 1500'den fazla kişi, kışın bitişi baharın gelişini kutlamak için bikini ve mayolarıyla kayak yaptı.
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1Kayakseverler bu yıl da Kemerovo'da Grelka dağ festivalinde bir araya geldi.
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1500'den fazla kişi soğuk havada sadece bikini ve mayo giyerek, snowboard ve kayak yapma cesaretini gösterdi.
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Kimilerinin geleneksel kostümlerle boy gösterdiği festivalde, renkli anlar yaşandı.
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Fotoğraf kaynak: facebook.com/grelkafest
instagram.com/grelkafest