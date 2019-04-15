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Sibirya soğuğunda çılgın kayak festivali: Grelka Festivali

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Rusya'nın Kemerovo kentinde düzenlenen Grelka festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde 1500'den fazla kişi, kışın bitişi baharın gelişini kutlamak için bikini ve mayolarıyla kayak yaptı.

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    Kayakseverler bu yıl da Kemerovo'da Grelka dağ festivalinde bir araya geldi.
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    1500'den fazla kişi soğuk havada sadece bikini ve mayo giyerek, snowboard ve kayak yapma cesaretini gösterdi.

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    Kimilerinin geleneksel kostümlerle boy gösterdiği festivalde, renkli anlar yaşandı.

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    Fotoğraf kaynak: facebook.com/grelkafest

    instagram.com/grelkafest

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