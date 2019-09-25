Sıcakların düşmesi ile birlikte turistler Mardin'e akın etmeye başladı

Mardin’de Eylül ayı ile birlikte artan turist sayısını ve sezonu değerlendiren Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör ise, kentin bu sezon balon turizmi ile birlikte çok aktif bir şehir haline geldiğini söyledi. Güngör, "Mardin her sezon güzel ama bu sezon balon turizmi ile baya bir aktif hale geldi. Uzak Doğu'dan ciddi talepler var. Kasım sonuna kadar rezervasyonlarımız var. İnanç ve tarih turizmi ile Mardin’e gelen misafirler çok memnun.