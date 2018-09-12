Sihirli bir yolculuk: Kapadokya'da balon turu
ntv.com.tr
Times gazetesinde "Dünya'nın Yeni 25 Harikası" listesine 5. sıradan giren Kapadokya'da yapılması gereken etkinliklerin en başında balon turu geliyor. Güzel atlar diyarı Kapadokya'yı gökyüzünden izlemek muazzam bir deneyimdi diyen Paul ve Mark'ın fotoğraflarını yaşam portalı Bored Panda derledi.
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Balon gezisine katılmak üzere sabaha karşı 04:00 gibi uyandık. Dışarı çıktığımızda Kapadokya'nın soğuk ve ayaz havası bizi uyku mahmurluğundan çekip alarak kendimize getirdi. 04:30'da otobüse bindik.
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Balon alanına vardığımızda güneş çoktan dağların zirvesine vurmaya başlamış, yüzlerce sıcak hava balonu vadi boyunca havalanmaya başlıyordu.
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Balonumuz yavaş yavaş şişirilirken, sıcak kahvemi yudumlarken endişelerim büyümeye başlamıştı. İncecik bir kumaş parçası bizi gerçekten havada koruyabilecek mi? Bu adamlar ne yaptığını biliyor mu? Piknik sepetine binmek ve 800 metre yükseklikte havada kendimi asılı bırakacak kadar çılgın mıyım?
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Evet ve hayır. Çok hızlı bir güvenlik brifinginden sonra balonumuza bindik ve yerden uzaklaştık. Hiç beklediğim gibi değildi, endişelerim yersizmiş. Zahmetsiz bir zarafetle yavaşça karadan bir metre uzaklaştık. Yetenekli pilotumuz ağaç tepelerinin üzerinden, vadiler ve sırtlar boyunca manevralar yaptı.
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Kapadokya'da balon turu yapmak, oldukça çarpıcı bir deneyim ve kesinlikle hafife alınacak bir turistik etkinlik değil. Yolculuk size oldukça yoğun hisler yaşatıyor. Kalkıştan hemen sonra manzaraların ve renklerin en göz alıcı görsel kombinasyonu ortaya çıkıyor. Bu anlatılmaz yaşanır cinsten bir şey...
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