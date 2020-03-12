Siirt'in damak çatlatan lezzeti: Büryan kebabı

Yaklaşık 30 yıllık büryan ustası Murat Kayaalp, kebabı kuzu etinden yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Büryan her mevsim tercih edilen lezzetlerin başında geliyor. Kuzu etinin kemikli olan kaburga ve omurga kısımlarını pişirilmek üzere bakır kazana koyuyoruz. Gövdedeki kemiksiz etleri de çengellere asıyoruz. Kuyuya önce bakır kazanı koyuyoruz. Sonra da çengellere astığımız kemiksiz eti kazanla temas etmeyecek şekilde sarkıtıp köz ateşte 2 saat pişiriyoruz"