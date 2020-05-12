Siirt'in iki asırlık lezzeti büryanda corona etkisi: Satışlar 2 kat arttı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile evde kal çağrıları devam ederken, vatandaşlar bağışıklık sistemlerini güçlendirici ürünleri daha çok tercih etmeye başladı. Siirt'in en önemli lezzetleri arasında yer alan büryan kebabı da bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Virüsten korunmak isteyenlerin tercihi ile birlikte büryana talep 2 kat arttı.