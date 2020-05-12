Siirt'in iki asırlık lezzeti büryanda corona etkisi: Satışlar 2 kat arttı

Siirt'in iki asırlık lezzeti büryan kebabı, corona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin vazgeçilmezi oldu. Virüsün ortaya çıkması ile birlikte vatandaşların daha çok rağbet gösterdiği büryanın satışları 2 kat arttı.

Anadolu Ajansı - DHA 12.05.2020 - 15:51

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile evde kal çağrıları devam ederken, vatandaşlar bağışıklık sistemlerini güçlendirici ürünleri daha çok tercih etmeye başladı. Siirt'in en önemli lezzetleri arasında yer alan büryan kebabı da bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Virüsten korunmak isteyenlerin tercihi ile birlikte büryana talep 2 kat arttı.

UYKUDAN FERAGAT ETTİREN LEZZET

Siirt'in en meşhur yemeği olan büryan, şehri ziyaret edenlerin de ilk tattığı yemek oluyor. Yaylada otlamış ve sütten kesilmiş kuzuların etinden hazırlanan ve gün ağarmadan servis edilmesinden dolayı 'uykudan feragat ettiren lezzet' olarak adlandırılan büryan kebabı, yıllardır değişmeyen lezzete sahip. Büryan kebabı, Arapça'da 'perive', Kürtçe'de ise 'parev' ismiyle bilinir.

CORONA VİRÜS BÜRYAN SATIŞLARINI 2 KAT ARTTIRDI

Corona virüs salgını nedeniyle büryan satışlarının iki kat arttığını belirten büryan ustası Murat Kayaalp, et tüketiminin bağışıklığı güçlendirdiği açıklanmasıyla beraber satışlarının 2 kat arttığını söyledi.

İKİ ASIRDIR PİŞİYOR

Siirt’in yöresel lezzeti olarak bilenen büryan kebabının, corona virüs salgınının ardından tüketimi 2 kat arttığını aktaran Kaya, "Bilindiği üzere iki asırdır Siirt’te büryan yapılmaktadır. Büryan yapımını Ramazan ayında da devam ettirmekteyiz. Ramazan ayında, sabah saat 11.00’da geliyoruz dükkanımıza, saat 14.30 gibi iftara büryanlarımızı hazırlıyoruz. İftarda da büryanlarımız paket servis şeklindedir. Bilindiği üzere corona virüs hastalığı var bu hastalıktan dolayı da paket servis işlemlerimiz devam ediyor.
Profesörler bağışıklık sistemini güçlendirmek için et yiyin diyorlar. Bizim büryan kebabımız da bağışıklık sistemine çok iyi geliyor. Etin insan sağlığı için bağışıklık sistemini güçlendirdiği açıklamasının ardından satışlarımız iki kat arttı" dedi.

"İFTARIMIZI BÜRYANLA AÇIYORUZ"

Büryandaki lezzetin hiçbir yemekte olmadığını dile getiren Ersan Kesici adlı müşteri, etin bağışıklık sistemini güçlendiren etkisi olması sebebiyle tükettiklerini söyledi.
Kesici, "Ramazan ayında büryanımızı aldık. Siirt’in vazgeçilmezi olan büryan kebabımız Ramazanda da insanların tercihidir. Bizde bugünlük büryanımızı aldık. İnşallah iftarımız büryanla açacağız. Büryan, corona virüs nedeniyle hocalarımızın tavsiye ettiği gibi protein içeriyor" diye konuştu.

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