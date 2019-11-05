Siirt'in uykudan feragat ettiren lezzeti: Büryan kebabı

Kayaalp, Siirt büryanının tüm ülkede bilindiğini ve İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmit gibi birçok yere sipariş olarak büryan kebabı gönderdiğini belirterek, siparişleri genellikle uçak yoluyla gönderdiğini söyledi. Kayaalp, "Büryanımız bir tek ilimizde bulunan vatandaşlara servis etmiyoruz. İl dışında yaşayan birçok Siirtli vatandaşlara uçak vasıtası ile gönderiyorum. Büryanı hiç tatmayan ancak yedikten sonra büryanımıza hayran kalan vatandaşlar zaman zaman özel olarak Siirt’e gelirler kendilerine büryan servisi yaparız. İşte bu büryan tava fikri buradan çıktı. Kendilerine özel olarak tava yaptım buna hayran kaldılar. Bir iki sefer bu şekilde yapınca müşterilerim benden büryan tava istemeye başladı. Normalde büryanı ekmek üzerinde servis ederiz ancak bu yeni uygulama ile büryanımızı tavaya koyuyoruz ve servis ediyoruz. Büryan tavanın eti farklı; kuzunun sırt kesimleri ile kaburga kesimleri ile büryan tavayı yapıyoruz. Bunu ben Siirt’te ilk ben yaptım ve gördüğüm ilgiden çok memnunum" diye konuştu.