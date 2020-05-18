Şile'de 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı

ODALAR BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ, MASALAR ARASINDA EN AZ 4 METRE VAR

Özellikle sosyal mesafe kuralına uygun düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Otel işletmecisi Nuriye Canefe, şöyle konuştu:

"Burası, Türkiye'deki Küçük Oteller Derneği'ne de üye olan hakikaten küçük bir otel. Bizim 13 odamız var. Corona virüs ile ilgili haberler gelmeye başladığında biz tedbir olarak oteli kapattık. Bütün personelimizi izine çıkarttık ve süreci takip etmeye başladık. Çünkü ne olacak onu bilmiyoruz. Gelişmeler nasıl olacak, bu virüs iyice yayılacak mı bilmiyoruz. Ve almamız gereken tedbirleri, profesyonel tedbirlerin neler olduğunu bilmiyoruz çünkü hep beraber öğrendik bu süreç içinde. Bir ay tam kapalı kaldıktan sonra, yavaş yavaş araştırmaya başladık çünkü bir takım bilgiler de oluşmaya başladı.