Şimdi tam zamanı: Kapadokya gezisi ve balon turu (Kapadokya gezilecek yerler)

ntv.com.tr 06.03.2020 - 11:19
Eğer yolunuz Kapadokya’ya bir kez düştüyse, bu mucizevi coğrafyaya aşık olmuş ve mutlaka tekrar gelmek istemişsinizdir. Evet, Kapadokya’da keşfedilecek birçok doğal güzellik ve tarihi gizem var. Ancak bunların hepsinin yanında, elinizde bölgede üretilmiş bir kadeh şarapla, vadilerin, tepelerin manzarasına dalıp gitmek de muhteşem bir huzur veriyor insana.
Yani Kapadokya’nın tüm turistik noktalarını gördüyseniz bile, sırf bu keyfi yeniden yaşamak için oraya geri dönme isteği duymanız şaşırtıcı değil. İşte bu yüzden, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde en güzel haline bürünen bu bölgeyi ilk kez görecekler ve geri dönecekler için minik bir rehber hazırladık. Gelin birlikte Kapadokya’nın büyüsünü en iyi duyumsayacağınız mekanlara biz göz atalım…
Kapadokya’da görmeniz gereken yerlerin başında UNESCO Dünya Kültür Mirası’na dahil olan Göreme Açık Hava Müzesi geliyor. Uçhisar Kalesi’nin neredeyse tüm bölgeyi ayaklarınız altına serecek panoramik manzarası kusursuz. Zelve, Dervent, Güvercinlik ve Aşk Vadileri, ayrıca gün batımında muhteşem bir kızıla bürünen Kızılçukur Vadisi de bölgenin farklı yer şekillerini görebileceğiniz noktalar. Kapadokya’da sizi uzun yürüyüşler bekliyor, en rahat ayakkabılarınızı giymeyi unutmayın!
Yani Kapadokya’nın tüm turistik noktalarını gördüyseniz bile, sırf bu keyfi yeniden yaşamak için oraya geri dönme isteği duymanız şaşırtıcı değil. İşte bu yüzden, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde en güzel haline bürünen bu bölgeyi ilk kez görecekler ve geri dönecekler için minik bir rehber hazırladık.
Uçhisar’da binlerce yıllık bir manastır yerleşkesi ve ona bağlı mağaralar, yer altı tünelleri ve tarihi evlerden oluşan kalıntıları bir titiz restorasyonla hayata geçiren Argos in Cappadocia Kapadokya’nın tüm gizemlerini bir arada sunuyor.
Kapadokya’dan şarap almadan dönmemeniz gerektiğini söylemeye gerek yok elbette. Hem tadım hem de alışveriş yapabileceğiniz Kocabağ ve Turasan şarap evlerine mutlaka uğrayın. Antika merakınız varsa Ortahisar ve Uçhisar’daki dükkanların içinde kaybolmaya zaman ayırın.