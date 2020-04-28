Sinop'ta 3 bin yıllık yeraltı tünelleri turizme kazandırılacak

DHA 28.04.2020 - 10:57
Sinop'un Ada Mahallesi'nde, içerisinde Kral Mitridat'ın mezarı ile 'Yedi Kuyular' adlı mağaranın olduğuna inanılan 3 bin yıllık tüneller yer alıyor.
Eski çağlarda savaşlardan korunmak amacıyla inşa edildiği bilinen ve yüksekliği yaklaşık 2,5 metre, genişliği ise yarım metre olan tünellerin 10 kilometre uzunluğunda ve çok sayıda çıkışı olduğu tahmin ediliyor.
Kentin yeraltında farklı yönlere giden tünellerin keşfedilerek, turizme kazandırılması isteniyor.
Araştırmacı Tarihçi Cemalettin Kaya, Anadolu’ya başkentlik yapmış bir kentte çok sayıda tünel olduğunu belirterek bu tünellerin kazı alanlarında karşılarına çıktığını söyledi.
Sinop'un Ada mevkisinde Yedi Kuyular mağarasının bulunduğunu anlatan Kaya, “Bu mağaraya girilip araştırma yapılması lazım. Sinop’un bazalt kayalıkların içinden çıkan tünellerin haddi hesabı yok. Balatlar Kilisesi'nden sağa ve sola açılan iki limana inen tüneller var. Sakarya Caddesi'nin altındaki tünelleri bizzat gördüm. Papazın evinin içinden girdiğinizde tüneller mevcut. Bu tünellere tüp ile girilmesi gerekmektedir. Şehrin altında keşfedilmesi gereken birçok tüneller mevcut” diye konuştu.