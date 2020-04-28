Sinop'ta 3 bin yıllık yeraltı tünelleri turizme kazandırılacak

Eski çağlarda savaşlardan korunmak amacıyla inşa edildiği bilinen ve yüksekliği yaklaşık 2,5 metre, genişliği ise yarım metre olan tünellerin 10 kilometre uzunluğunda ve çok sayıda çıkışı olduğu tahmin ediliyor.

Sinop 'un Ada mevkisinde Yedi Kuyular mağarasının bulunduğunu anlatan Kaya, “Bu mağaraya girilip araştırma yapılması lazım. Sinop’un bazalt kayalıkların içinden çıkan tünellerin haddi hesabı yok. Balatlar Kilisesi'nden sağa ve sola açılan iki limana inen tüneller var. Sakarya Caddesi'nin altındaki tünelleri bizzat gördüm. Papazın evinin içinden girdiğinizde tüneller mevcut. Bu tünellere tüp ile girilmesi gerekmektedir. Şehrin altında keşfedilmesi gereken birçok tüneller mevcut” diye konuştu.

Münir Dinçer de "Yedi kuyular diye bir mıntıkamız var. İsmi de oradan geliyor. Biz oraya girmiştik. İlerledikçe oksijen azaldı, nefesimiz daralınca geri çıkmak zorunda kaldık. O tünellerin Akliman'dan çıktığı tabir edilirdi ama öyle bir şeyin olup olmadığını kimse bilmiyor. Öyle bir tünel var ama oksijen yok, havalandırma bacaları olabilir ancak zamanla körlenmiş olabilir" dedi.