Sıra dışı 'balon' oteller

'Tatil' ve 'seyahat' kavramlarının anlamı değişiyor, Instagram çağında yaşadığımız için bir tatil ne kadar sıra dışı ve fotoğraflamalıksa değeri o kadar artıyor, herkesin izlediği bildik rotalar yerine deneyim odaklı tatiller ön plana çıkıyor. Lüks kavramını eksiksiz sağlayan ancak sıradan görünümlü otel odaları popülerliklerini sıra dışı tasarımlara kaptırıyor.

Hal böyle olunca turizm sektörü de tüm dünyada şekil değiştriyor. Son yıllarda çokça rastladığımız ‘balon’ oteller de bu akımın en iyi örneklerinden. Artık dünyanın farklı coğrafyalarında rastlanabilen bu otellerde, şeffaf küre şeklinde odalarda uyanıp etrafınızdaki doğanın tüm güzelliğini arada herhangi bir duvar olmadan 360 derece yaşayabiliyorsunuz.

Brandlifemag.com sizi gezegenin farklı manzaralarıyla buluşturacak altı balon oteli derledi...