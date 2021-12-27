Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı

Şırnak’ta havaların soğumasıyla dereler buz tuttu. Yazın yeşilin her tonunu bardındıran Yeşilöz deresi de beyaza büründü.

Haberler - İHA 27.12.2021 - 09:45

Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı - 1

’ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı Faraşin yaylasında bulunan Yeşilöz Deresi yılın her mevsimi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı - 2

2 bin 650 rakımlı yaylada yaz ve kış aylarında aynı bölgeden çekilen menderes görüntüleri güzel görseller oluşturdu.

Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı - 3

Buz pistine dönüşen dere, drone ile havadan görüntülendi.

Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı - 4

Van, ve Şırnak üçgeninde bulunan yüksek rakımlı yayla, yaz aylarında göçerler, kış aylarında ise doğa severlere ev sahipliği yapıyor.

Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı - 5

Düz ovası olan yaylanın içinden geçen dere yatağı farklı mevsimlerde görüntülendi.

Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı - 6
Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı - 7
Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı - 8
Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı - 9
Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı - 10
Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı - 11
Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı - 12
Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı - 13
Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı - 14
Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı - 15

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