Sırrı çözülemeyen tapınak: Wat Samphran

ntv.com.tr 20.03.2020 - 09:06
Bu tapınak resmi kayıtlara 1985 yılında geçti. Yakın zamana kadar ilgi görmemesinin sebebi ise Bangkok’un sadece 40 km uzağında olmasına rağmen, popüler turist rotalarının uğramadığı bir konumda bulunması.
Ancak 17 katlı bu tapınağın fotoğraflarını gören birinin yolu Bangkok’a düşerse burayı ziyaret etmemesi pek mümkün görünmüyor. Çünkü Wat Samphran Tapınağı’nın çarpıcı mimarisi insanı ilk bakışta etkiliyor.
Bunun sebebi de kuşkusuz pembe renkli silindir şeklindeki yapının etrafına sarılmış dev ejderha heykeli.
Son derece detaylı bir şekilde inşa edilmiş ve neredeyse gerçek gibi görünen bu heykelin içi boş ve aynı zamanda binanın merdiveni görevini de görüyor.
Ancak hiçbir turist rehberinde yer almayan Wat Samphran Tapınağı, bakımsız kaldığından bu merdivenin bazı yerleri dışında tamamına erişim bulunmuyor.
Eşsiz bir mimariye sahip bu tapınağı gizemli kılan tarafıysa ne zaman inşa edildiği, onu kimin tasarladığı ve 17 katlı kulesinin neden bir ejderha tarafından sarmalandığını açıklayan hiçbir bilgi bulunmaması.