Sivas-Ankara yüksek hızlı tren hattında sona yaklaşılıyor (Sivas-Ankara arası 2 saate düşecek)

SİVAS-ANKARA ARASI 2 SAATE İNECEK

Projenin Sivas’ın Sosyo-Ekonomik yapısında büyük gelişmelere neden olacağını ifade eden Ayhan, “Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, talimatları doğrultusunda, takipleri, Ulaştırma bakanımızın gayretleri ve tüm birimler adeta bu projeye odaklanmış durumda. Sivas-Ankara arası karayolu ile 446 kilometre. Bu hattın uzunluğu ise 406 kilometre. Sivas-Ankara arasında ulaşımı 2 saate indirecek. İstanbul-Sivas arası ise 5 saat olacak. Yolda kısalma da var. Konforlu ve nitelikli bir yolculuk imkanı sağlayacak.