Sivas'ın 'Çin Seddi'

"DOĞAL BİR ÇİN SEDDİ'NE BENZİYOR"

Köyde yaşayan Metin Uçar uzun yıllardır kayalıkları bildiğini ve Çin Seddi'ne benzettiklerini belirterek, "Köyümüzün doğusundan 500 metre mesafeden kayalıklar başlıyor ve Zara ilçesine kadar uzanıyor. Yaklaşık 35-40 kilometre kadar bir uzunluğu var. Bazı yerlerde bu kayalık batıyor ve çıkıyor. Yüksekliği 50-60 metre yüksekliğine ulaşıyor. Elle yapılmış değil ama doğal, mucizevi bir yapı. Çin Seddi'ne benziyor" dedi.