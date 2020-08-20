Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan Çaltı kanyonu güzelliği ile dikkat çekiyor

Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, kanyonun eşsiz bir güzelliği olduğunu söyledi.

Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Çaltı kanyonuyla ilgili “bahsetmek olmaz yaşamak lazım. Tabi biz küçük yerlerde küçükken büyükken hala oralara çok gidiyoruz. Neden eşsiz bir doğa var. İnsan eli değmemiş. Sadece Allah mekanını cennet eylesin, Nuri Demirağa buradan Karsa doğru giderken yaptığı tüneller, köprüler ve trenlerin kullandığı yollar var. Bu da neyi gösteriyor. Vahşi yaşam var, eşsiz bir güzellik var. Doğa var su var. Her yer sanayileşti. Büyükşehirlerde insanlar artık boğulur hale geldi. Her tarafı beton yaptık, bina yaptık. Buradaki insanların büyükşehre gitmesi buraların daha bakir kalmasına yol açtı” diye konuştu.