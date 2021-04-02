Sivas'ın 'doğal akvaryumu' Gökpınar Gölü her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor

İzmir Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çevik ise Gürünlü olduğunu ve memleketini her ziyaretinde mutlaka Gökpınar Gölü'ne geldiğini ifade etti.

Gökpınar Gölü'nün doğa harikası olduğunu dile getiren Çevik, "Türkiye'de ender görülebilecek yerlerden biri. Hem rengi, hem doğal güzelliği büyüleyici. Gürün'e her gelişimizde uğrarız" ifadelerini kullandı.