Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor

Türkiye’nin doğal ve tabiat güzellikleri arasında yer alan Gökpınar Gölü, Anadolu’nun saklı kalmış cennet köşelerinden biri. Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü turizme kazandırılacak.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 22.07.2020 - 11:43 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 11:47

Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 1

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Gökpınar Gölü'nde incelemede bulundu. 

Bölgenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan proje hakkında yetkililerden bilgi alan Ayhan, "Burayı korumak asli görevimiz. Göle zarar verecek hiçbir uygulamaya asla müsaade etmeyiz" ifadesini kullandı. 

Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 2

Gökpınar'ın doğa harikası ve Sivas'ın bir değeri olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Hafta sonu bu bölgeye çok sayıda ziyaretçi geliyor. Pandemi sürecinden sonra vatandaşlarımız doğayla buluşmak için bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Hazırladığımız projeye Gürün halkının, sivil toplum örgütlerinin sahip çıkması gücümüzü ve motivasyonumuzu daha da artırıyor. İnşallah burada görülebilecek eksiklikleri gidereceğiz. Doğal yapısını, yeşil alanlarını muhafaza ederek daha güzel bir yer haline getireceğiz."

Bölgede göl dışındaki su için de çalışma yapacaklarını anlatan Ayhan, "Buradaki suya vatandaşlarımızın dokunmasını ve ferahlamasını istiyoruz. Projemiz, Avrupa ve dünya standartlarında bir gölün veya akarsuyun vatandaşlarla nasıl temas edileceğini sağlayacak nitelikte olacak. İyi niyetli her türlü talebe, fikre açığız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da buranın sit alanı ilan edilmesi noktasında bilimsel çalışmaları var. Bu bölgeyi koruyacağız, rehabilite edeceğiz. Bu gölün rengini koruyacağız, kısa süre içinde de projeyi tamamlayacağız." açıklamasında bulundu. 

Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 3

VALİ AYHAN BALIK ADAMLARLA GÖLE DALDI

Vali Salih Ayhan, yıl boyu 11 derece su sıcaklığı ve yüksek irtifa nedeniyle dalış sporunun en rahat öğrenileceği yerlerden de olan Gökpınar Gölü'ne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görev yapan balık adamlarla birlikte dalış yaptı.

Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 4

Türkiye’nin en güzel doğal ve tabiat güzellikleri arasında yer alan Gökpınar Gölü, Anadolu’nun saklı kalmış cennet köşelerinden biri. 

'Ölmeden önce Türkiye'de görmeniz gereken yerler' listesinde mutlaka yer alması gereken bir doğa harikası. 

Fotoğraflar: Murat Şahin

Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 5
Gölün adını aldığı turkuaz mavisi rengi, etrafındaki yeşilin her tonuyla birleşince ortaya muhteşem bir manzara çıkıyor. Gökpınar Gölü serin suları ve yemyeşil çevresi bölge halkı için vazgeçilmez bir mesire yeri.
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 6
1500 rakımda bulunan Gökpınar Gölü’nün en derin noktası 15 metre. Havanın açık olduğu zamanlarda gölün bu 15 metrelik derinliğinde yüzen balıkları, masmavi suyun içinde gayet net görebiliyorsunuz.
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 7
Adeta bir akvaryumu andıran temizliğin ve berraklığın en büyük sebebi gölün hemen her yerinden sürekli kaynayan sular.
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 8
Yaz aylarında ve kış aylarında suyun sıcaklığı hep 11 derecede kalıyor. Bu sebeple kış aylarındaki düşük sıcaklıklarda, bembeyaz bir örtünün içinde, üstünde buharlar tüten bir havuza dönüşüyor.
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 9
Gölde balık tutmak ve yüzmek yasak olsa da dalış yapmak serbest. Yüksek rakımdan dolayı gölde 1 metrelik dalış denizde 3 metreye eşit durumda.
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 10
Sivas, Malatya ve Kayseri’den AFAD ekipleri yüksek irtifa dalışları için burayı tercih ediyor.
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 11
Malatya havalimanı ile Gürün arası 124 kilometre, Sivas havalimanı ise 157 kilometre uzaklıkta. Malatya havalimanı hem daha yakın hem de yol olarak daha geniş ve rahat bir yol olduğu için tercih edilebilir durumda.
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 12
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 13
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 14
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 15
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 16
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 17
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 18
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 19
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 20
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 21
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 22
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 23
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 24
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 25
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 26
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 27
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 28
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 29
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 30
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 31
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 32
Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor - 33

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