Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor

Gökpınar'ın doğa harikası ve Sivas'ın bir değeri olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Hafta sonu bu bölgeye çok sayıda ziyaretçi geliyor. Pandemi sürecinden sonra vatandaşlarımız doğayla buluşmak için bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Hazırladığımız projeye Gürün halkının, sivil toplum örgütlerinin sahip çıkması gücümüzü ve motivasyonumuzu daha da artırıyor. İnşallah burada görülebilecek eksiklikleri gidereceğiz. Doğal yapısını, yeşil alanlarını muhafaza ederek daha güzel bir yer haline getireceğiz."

Bölgede göl dışındaki su için de çalışma yapacaklarını anlatan Ayhan, "Buradaki suya vatandaşlarımızın dokunmasını ve ferahlamasını istiyoruz. Projemiz, Avrupa ve dünya standartlarında bir gölün veya akarsuyun vatandaşlarla nasıl temas edileceğini sağlayacak nitelikte olacak. İyi niyetli her türlü talebe, fikre açığız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da buranın sit alanı ilan edilmesi noktasında bilimsel çalışmaları var. Bu bölgeyi koruyacağız, rehabilite edeceğiz. Bu gölün rengini koruyacağız, kısa süre içinde de projeyi tamamlayacağız." açıklamasında bulundu.