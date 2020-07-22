Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü turizme kazandırılıyor

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 22.07.2020 - 11:43 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 11:47
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Gökpınar Gölü'nde incelemede bulundu.
Bölgenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan proje hakkında yetkililerden bilgi alan Ayhan, "Burayı korumak asli görevimiz. Göle zarar verecek hiçbir uygulamaya asla müsaade etmeyiz" ifadesini kullandı.
Gökpınar'ın doğa harikası ve Sivas'ın bir değeri olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:
"Hafta sonu bu bölgeye çok sayıda ziyaretçi geliyor. Pandemi sürecinden sonra vatandaşlarımız doğayla buluşmak için bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Hazırladığımız projeye Gürün halkının, sivil toplum örgütlerinin sahip çıkması gücümüzü ve motivasyonumuzu daha da artırıyor. İnşallah burada görülebilecek eksiklikleri gidereceğiz. Doğal yapısını, yeşil alanlarını muhafaza ederek daha güzel bir yer haline getireceğiz."
Bölgede göl dışındaki su için de çalışma yapacaklarını anlatan Ayhan, "Buradaki suya vatandaşlarımızın dokunmasını ve ferahlamasını istiyoruz. Projemiz, Avrupa ve dünya standartlarında bir gölün veya akarsuyun vatandaşlarla nasıl temas edileceğini sağlayacak nitelikte olacak. İyi niyetli her türlü talebe, fikre açığız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da buranın sit alanı ilan edilmesi noktasında bilimsel çalışmaları var. Bu bölgeyi koruyacağız, rehabilite edeceğiz. Bu gölün rengini koruyacağız, kısa süre içinde de projeyi tamamlayacağız." açıklamasında bulundu.
Vali Salih Ayhan, yıl boyu 11 derece su sıcaklığı ve yüksek irtifa nedeniyle dalış sporunun en rahat öğrenileceği yerlerden de olan Gökpınar Gölü'ne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görev yapan balık adamlarla birlikte dalış yaptı.
Türkiye’nin en güzel doğal ve tabiat güzellikleri arasında yer alan Gökpınar Gölü, Anadolu’nun saklı kalmış cennet köşelerinden biri.
'Ölmeden önce Türkiye'de görmeniz gereken yerler' listesinde mutlaka yer alması gereken bir doğa harikası.
Fotoğraflar: Murat Şahin