Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası

Sivas Kangal'da yer alan ve şifalı olduğuna inanılan doktor balıkların bulunduğu Balıklı Kaplıca, kısıtlamaların kaldırılmasıyla yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı.

DHA 05.08.2021 - 15:30

Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası - 1

Kangal'a 13 kilometre uzaklıkta bulunan, 37 derece sıcaklıkta yaşayabilen genetiğe sahip dünyadaki tek tür balıkların olduğu suyuyla sedef ve egzama hastalığının tedavisi için tercih edilen Kangal Balıklı Kaplıcası'nda, normalleşme sürecine girilmesiyle yoğunluk yaşanıyor.

Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası - 2

Cilt hastalıkları konusunda sorun yaşayan kişilerin rağbet gösterdiği kaplıcayı, bugünlerde yurt dışından gelen gurbetçiler de ziyaret ediyor.

Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası - 3

"ESKİ GÜNLERİMİZE KAVUŞTUK"

İşletme sahibi Fuat Ünsal, kısıtlama dönemindeki durgunluktan sonra ilginin arttığını belirterek, "Bayram nedeniyle kaplıca da çok büyük bir patlama oldu. Şu anda kaplıcamız tamamen dolu. Gurbetçilerin de turizme çok büyük katkısı var ve çok güzel bir turizm sezonu geçiyoruz. Gerçekten balıklı kaplıca dünyanın tek varlığı, tek değeri ve insanlar gerekli alakayı gösteriyor" dedi.

Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası - 4

Almanya'dan kaplıcaya gelen gurbetçi İsmail Özçelik (52), "Buradaki ikinci günüm ve iyi gördüm. Tedavinin etkisini diğer günlerde göreceğiz. Egzama ve sedef gibi rahatsızlıklarım var. Balıklar gelip derinin üzerindeki parçaları alıyorlar. Daha önce böyle bir yer görmedim ve burayı internette buldum. Biraz araştırdım ve buraya tatile geldim" diye konuştu. 

Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası - 5
Egzama ve sedef rahatsızlığı bulunan Libya vatandaşı Ali Ahmed Muhammed Yami ise "1 hafta önce geldim. Şu an daha iyiyim. Zaman geçtikçe tedavinin sonucunu göreceğim" dedi.
Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası - 6

Kazakistan'dan gelen Nursultan Beisen de "Tedavi için seçenekleri ararken internetten burayı buldum. Sedef hastalığım var. Geleli çok olmadı ama tedavi gayet iyi gidiyor. Buradan oldukça memnunum" diye konuştu. 

Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası - 7
Kazakistan'dan kaplıcaya gelen Muratcan Korkmaz, "Buraya geleli aşağı yukarı 1 hafta oldu. Gayet memnunum. Sedeflerimde iyileşmeler oldu. Balıklar gıdıklayınca başta biraz korktum ama şu an gayet iyi" dedi.
Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası - 8
Fransa'dan geldiğini belirten Yıldız Arslan (32) da "İlk defa buraya geliyorum. 'Şifalı su' dediler ve biz de gelmek istedik. Çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Özellikle vücudunda yaraları olanlar, egzama hastaları için su şifalı. Başta girmek zor oldu ama sonrasında alıştım" diye konuştu.
Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası - 9
Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası - 10
Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası - 11
Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası - 12
Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası - 13

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