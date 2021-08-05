Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası

"ESKİ GÜNLERİMİZE KAVUŞTUK"

İşletme sahibi Fuat Ünsal, kısıtlama dönemindeki durgunluktan sonra ilginin arttığını belirterek, "Bayram nedeniyle kaplıca da çok büyük bir patlama oldu. Şu anda kaplıcamız tamamen dolu. Gurbetçilerin de turizme çok büyük katkısı var ve çok güzel bir turizm sezonu geçiyoruz. Gerçekten balıklı kaplıca dünyanın tek varlığı, tek değeri ve insanlar gerekli alakayı gösteriyor" dedi.