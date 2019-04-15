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Sivas'ın nazar boncuğu Kızılçan Gölü güzelliğiyle büyülüyor

İHA

Sivas'ın Zara İlçesi Canova köyünde bulunan ve turkuaz rengiyle dikkatleri üzerine çeken doğal oluşumlu Kızılçan Gölü, görenleri kendine hayran bırakıyor.

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    Zara ilçesine bağlı Canova köyü doğal ve volkanik olduğu düşünülen gölleri ile dikkat çekiyor. Köy merkezine 2 kilometre mesafedeki Kızılçan gölü, tepeden bakıldığında adeta bir nazar boncuğunu andırıyor.
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    kızılçan gölü, sivas gezilecek yerler, sivas zara, canova köyü
    Bir tepede ki yaklaşık 100 metre derinlikte ki krater çukurunda bulunan turkuaz renkli Kızılçan gölü, doğa severleri ve fotoğrafçıları bekliyor. Havadan görüntülenen göl köylüler tarafından nazar boncuğu olarak tanımlanıyor.
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    KÖYÜN NAZAR BONCUĞU

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    Köy sakini Şükrü Koç, gölün köyün nazar boncuğu olduğunu ifade ederek," Köyümüzdeki göl Kızılçan diye geçiyor. Çok güzel bir göldür. Çok derindir. Yıllardır, doğduk doğalı var. Doğal bir göl. Yüzenler oluyor ama çok derin olduğunu söylüyorlar. Dibini bilen yok. Köyümüzün nazar boncuğu da diyebilirsiniz" dedi.
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    GÖREN HAYRAN KALIYOR

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    Köy sakini Erol Yılmaz, bu göle gelip görenlerin hayran kaldığını belirterek, " Bu gölün adı Kızılçan, volkanik bir göldür. Doğal bir göl. Havanın durumuna göre rengi değişiyor. Öğlen gittiğinde suyu daha değişik bir görüntü alıyor. Balıkta var.

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    kızılçan gölü, sivas gezilecek yerler, sivas zara, canova köyü
    Sivas’tan ilçelerden çok gelenler var. Turistik alan açılırsa daha güzel olur. Köyümüzün nazar boncuğu, hakikaten de öyle. Gelen gören hayran kalıyor göle" şeklinde konuştu.
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