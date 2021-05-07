Sivas'ın renkli gölleri görenleri hayran bırakıyor

GÖLDE BALIK TUTUYORLAR

İstanbul’dan Canova köyüne tatile gelen Abdülaziz Koçak balık tutmak için göle geldiklerini belirterek,“ Burası Karagöl, yaklaşık 8 metre bir derinliği var. Güzel ormanlık alanı var. Piknik yerleri yapılabilir. Bakım yapılırsa daha temiz olabilir. Hemen arkasında Ağgöl’ümüz var. Renkleri farklıdır. Burası yeşil orası mavidir. Bu göl hiç kurumuyor. Kaynağı var bu gölün. Ağgöl de hiç kurumuyor. Balık tutuyoruz, tuttuklarımızı geri atıyoruz. Yumurtalama zamanı oluyor, ona bakarak tuttuğumuzu alıyoruz. Karnı şişmansa almıyoruz. Büyük balıkları alıyoruz, küçükleri almıyoruz’’ dedi.