Sivas'ın saklı cenneti Şuğul Kanyonu dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor

Vadideki derede kırmızı benekli alabalık başta olmak üzere birçok tatlı su balığı, kanyon boyunca da farklı büyüklükteki mağaralar ilgi çekiyor.

Şuğul Kanyonu'nda söğüt, yabani badem, kuşburnu, sumak, ardıç gibi ağaç türleri ile sıvacı, karatavuk, boğmaklı ardıç, dağ ispinozu, saksağan, sığırcık gibi çok sayıda kuşa da rastlanıyor.