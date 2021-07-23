Sivas'ın simgelerinden Kızılçan Gölü'nün suyu çekildi, rengi değişti

Turkuaz rengi ve büyüleyen güzelliğiyle Sivas’ın simgelerinden olan Kızılçan Gölü, kuraklık nedeniyle renk değiştirdi.

İHA 23.07.2021 - 15:43

Sivas'ın simgelerinden Kızılçan Gölü'nün suyu çekildi, rengi değişti - 1
Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Canova köyü sınırları içerisinde bulunan Kızılçan Gölü kuraklık nedeniyle tanınmaz hale geldi.
Sivas'ın simgelerinden Kızılçan Gölü'nün suyu çekildi, rengi değişti - 2
Turkuaz rengi ve güzelliği ile büyüleyen gölde su seviyesi düşünce turkuaz renk sarıya döndü.
Sivas'ın simgelerinden Kızılçan Gölü'nün suyu çekildi, rengi değişti - 3
Azalan su seviyesi zemindeki balçığın yüzeye çıkmasına neden oldu.
Sivas'ın simgelerinden Kızılçan Gölü'nün suyu çekildi, rengi değişti - 4
Yöre sakinleri, volkan gölünün dönem dönem benzer su kayıpları yaşadığını belirterek, “Bu gölün diğer göllerle alttan bağlantısı var. Bazen suyu çekiliyor. Çekilen su baharda geri geliyor. Gölde su hiç bu kadar çekilmemişti” dediler.
Sivas'ın simgelerinden Kızılçan Gölü'nün suyu çekildi, rengi değişti - 5
Sivas'ın simgelerinden Kızılçan Gölü'nün suyu çekildi, rengi değişti - 6
Sivas'ın simgelerinden Kızılçan Gölü'nün suyu çekildi, rengi değişti - 7
Sivas'ın simgelerinden Kızılçan Gölü'nün suyu çekildi, rengi değişti - 8

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